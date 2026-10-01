Liverpool farið að skoða mjög öflugan sóknarmann

Liverpool er sagt hafa blandað sér af alvöru í baráttuna um Kevin Schade, sóknarmann Brentford.
Hinn 24 ára gamli Þjóðverji hefur vakið athygli með frammistöðu sinni í ensku úrvalsdeildinni og hefur einnig verið orðaður við Manchester United.
Samkvæmt TEAMtalk lítur Liverpool nú á Schade sem raunhæfan kost til að styrkja sóknarlínu félagsins og hefur áhugi liðsins aukist að undanförnu.
Schade getur leikið bæði úti á kanti og framar á vellinum og hraði hans hefur verið eitt helsta einkenni hans hjá Brentford.
Manchester United hefur einnig fylgst með stöðu hans og því gæti skapast barátta milli stórveldanna tveggja ef Brentford ákveður að hlusta á tilboð.
Ekki liggur fyrir hversu hátt verð Brentford myndi setja á Schade.