Hneyksli á hneyksli ofan: Átti fjórtán börn með nokkrum konum - Mikið af vændiskonum

Knattspyrnan hefur í gegnum tíðina ekki bara skilað stórkostlegum augnablikum inni á vellinum. Utan hans hafa leikmenn, stjórar og forráðamenn líka ratað í fyrirsagnir fyrir framhjáhöld, vændiskaup og alls konar hneykslismál.
Hér eru tíu eftirminnileg mál úr knattspyrnuheiminum.
9. Ashley Cole – 2010
Ashley Cole virtist á þessum tíma hafa allt. Hann var lykilmaður Chelsea og enska landsliðsins, á gríðarlegum launum og kvæntur poppstjörnunni Cheryl Cole.
Það kom þó ekki í veg fyrir að hjónaband þeirra fór í vaskinn eftir ítrekaðar fréttir um framhjáhald. Cheryl ákvað að skilja við hann eftir að upp komst að Cole hefði sent nektarmyndir af sér til glamúr-fyrirsætu.
Mál hans urðu mikið fjölmiðlaefni í Bretlandi og hjónabandinu lauk endanlega árið 2010.
8. Ísraelska landsliðið – 1999
Ísrael tapaði samtals 8-0 fyrir Danmörku í umspili um sæti á EM 2000 og frammistaðan kallaði þegar á gagnrýni.
En málið varð enn verra þegar í ljós kom að nokkrir leikmenn liðsins höfðu boðið vændiskonum upp á hótelherbergi sín kvöldið fyrir 5-0 tapið í Tel Aviv.
Starfsfólk hótelsins fann mikið magn af smokkum og fjórir ónafngreindir leikmenn fengu síðar leikbann.
Ísraelskur ráðherra reyndi að sjá spaugilegu hliðina á málinu og sagði að jafnvel þótt danska landsliðið hefði eytt kvöldinu með vændiskonunum hefði það sennilega samt unnið leikinn.
7. Martin Edwards – 2002
Martin Edwards, fyrrverandi stjórnarformaður Manchester United, lenti í miklu hneyksli þegar hann var sakaður um að hafa elt konu inn á kvennasalerni á hóteli og kíkt undir skilrúm á klefa hennar.
Konan sagðist hafa orðið mjög miður sín vegna atviksins og lögregla veitti Edwards formlega áminningu.
Edwards hafði þá verið kvæntur í um þrjá áratugi.
Hann lét af störfum sem stjórnarformaður Manchester United skömmu síðar.
6. Jean-François Larios – 1982
Franski landsliðsmaðurinn Jean-François Larios lenti í miðju miklu hneyksli fyrir HM 1982.
Larios var sagður eiga í ástarsambandi við eiginkonu liðsfélaga síns hjá Saint-Étienne og franska landsliðinu, Michel Platini.
Málið olli mikilli spennu í herbúðum Frakka og Larios hvarf úr landsliðshópnum.
Sambandið hafði veruleg áhrif á landsliðsferil hans og hann náði sér aldrei almennilega á strik aftur með Frökkum.
5. Oliver Kahn – 2003
Oliver Kahn vakti mikla reiði í Þýskalandi þegar hann yfirgaf eiginkonu sína, sem var þá ólétt, fyrir hina 21 árs gömlu Verenu Kerth.
Þýsku slúðurblöðin gerðu mikið úr sambandinu og Kerth varð sjálf fræg fyrir vikið.
Parið vakti meðal annars athygli fyrir að mæta reglulega í sams konar fötum og var jafnvel líkt við þýska útgáfu af David og Victoriu Beckham.
Uli Hoeness hjá Bayern München sagði á sínum tíma að hann hefði orðið óglatt þegar hann frétti af málinu.
4. Ronaldo – 2008
Brasilíska goðsögnin Ronaldo lenti í einu furðulegasta kynlífshneyksli knattspyrnusögunnar árið 2008.
Eftir að hafa skutlað kærustu sinni heim fór Ronaldo með þrjár transkonur, sem störfuðu við vændi, á hótelherbergi sitt.
Deilur brutust út um greiðslu og einn aðilanna sakaði Ronaldo síðar um að hafa ekki viljað greiða fyrir þjónustuna og hótaði að segja fjölmiðlum frá málinu.
Lögreglan í Rio de Janeiro sagði Ronaldo hafa viðurkennt að hafa farið með þeim á hótelið en að vændi væri ekki refsivert með þeim hætti sem málið snerist um.
Ronaldo sagði sjálfur síðar að málið myndi „lita líf hans að eilífu“.
3. José Altafini
José Altafini olli gríðarlegu hneyksli á Ítalíu á sjöunda áratug síðustu aldar þegar hann hóf samband við eiginkonu Paolo Barison, liðsfélaga síns hjá Napoli.
Konan yfirgaf eiginmann sinn og flutti inn til Altafini.
Málið vakti gríðarlega athygli í ítölskum fjölmiðlum, ekki síst þar sem kynlífs- og framhjáhaldsmál knattspyrnumanna voru sjaldnar gerð jafn opinber á þessum tíma.
2. Garrincha – 1959
Brasilíska goðsögnin Garrincha var jafn þekktur fyrir óreiðukennt einkalíf sitt og snilligáfu inni á vellinum.
Árið 1959 sneri hann aftur til Svíþjóðar með Botafogo, ári eftir að hafa farið á kostum á HM þar í landi. Þar átti hann í skyndikynnum við sænska konu sem varð ólétt.
Á sama tíma eignaðist eiginkona hans í Brasilíu þeirra fimmta barn.
Síðar yfirgaf Garrincha eiginkonu sína og átta dætur þeirra fyrir sambasöngkonu.
Hann er talinn hafa eignast að minnsta kosti 14 börn með nokkrum konum.
Einnig hafa í gegnum tíðina verið birtar mjög öfgakenndar sögur um kynlíf hans á unglingsárum, þar á meðal sú óstaðfesta frásögn að fyrsta kynferðislega reynsla hans hafi verið með geit þegar hann var mjög ungur. Slíkar frásagnir eru þó byggðar á ævisögum og seinni tíma umfjöllun og erfitt er að sannreyna þær.
1. Tommy Docherty – 1977
Tommy Docherty var nýbúinn að stýra Manchester United til sigurs í FA-bikarnum þegar einkalíf hans varð til þess að hann missti starfið.
Docherty átti í ástarsambandi við Mary Brown, eiginkonu sjúkraþjálfara Manchester United.
Málið varð opinbert og leiddi til endaloka 27 ára hjónabands Docherty. Brown var 18 árum yngri en hann.
Manchester United rak Docherty og sagði hann hafa brotið gegn starfssamningi sínum.
Docherty hélt því hins vegar fram að honum hefði einfaldlega verið refsað fyrir að verða ástfanginn.
Það sem gerir söguna sérstaka er að samband Docherty og Mary entist til lengri tíma og þau héldu áfram saman eftir hneykslið. Manchester United þurfti hins vegar að bíða í 16 ár eftir næsta Englandsmeistaratitli.