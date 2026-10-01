Hákarlarnir byrjaðir að synda í kringum Haaland

Real Madrid og Barcelona eru bæði sögð fylgjast náið með stöðu Erling Haaland hjá Manchester City.
Svart ský er yfir City þessa dagana eftir að enska úrvalsdeildin úrskurðaði að félagið hefði brotið reglur all hressilega, óvíst er hvernig það mál endar.
Norski framherjinn, sem er 26 ára, hefur verið einn allra besti markaskorari heims undanfarin ár og spænsku stórveldin hafa lengi verið tengd við hann.
Samkvæmt The Sun eru bæði félög tilbúin að bregðast hratt við ef tækifæri skapast til að fá Haaland frá Manchester City.
Óvissa ríkir um framtíð City vegna mögulegra refsinga eftir niðurstöðu í fjárhagsmáli félagsins og gæti það haft áhrif á framtíð stærstu stjarna liðsins.
Haaland er þó enn samningsbundinn City og ekkert bendir til þess að félagið vilji selja hann.
Real Madrid og Barcelona virðast hins vegar bíða átekta og gætu gert atlögu að Norðmanninum ef aðstæður breytast.