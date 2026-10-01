Hættur öðru sinni á nokkrum mánuðum

Carlos Queiroz er hættur sem landsliðsþjálfari Gana eftir afleita byrjun liðsins í undankeppni Afríkukeppninnar.
Gana tapaði fyrstu tveimur leikjum sínum, 2-0 gegn Fílabeinsströndinni og svo 4-2 á heimavelli gegn Gambíu. Queiroz og knattspyrnusamband Gana komust í kjölfarið að samkomulagi um starfslok.
Hinn 73 ára gamli Queiroz tók fyrst við Gana í apríl og stýrði liðinu á HM í sumar. Hann hætti eftir að liðið féll úr leik gegn Kólumbíu í 32-liða úrslitum en sneri aftur í starfið í byrjun september.
Seinni dvölin varð því afar stutt. Queiroz vann aðeins einn af sjö leikjum sínum með Gana en sambandið leitar nú að nýjum þjálfara fyrir næstu leiki í undankeppni Afríkukeppninnar.