Haaland á leið í dómsal - Kærði fyrirtæki sem notaði ímynd hans

Erling Haaland á að koma fyrir dóm í næstu viku vegna yfirstandandi deilu við Norwegian Air Shuttle.
Málið snýst um meint ólögmæt not á ímynd og einkennum Haaland í markaðssetningu flugmiða á meðan HM 2026 stóð yfir.
Lögmaður Haaland hefur staðfest að Haaland og fyrirtæki hans, York Promotions Ltd., hafi höfðað mál gegn flugfélaginu. Þau telja Norwegian hafa nýtt nafn og ímynd norska framherjans án leyfis.
Norwegian hefur staðfest að félagið hafi fengið stefnuna en segist ekki skilja grundvöll málsins og telur markaðsefnið hafa verið hluta af almennum stuðningi við norska landsliðið.
Deilan er meðal annars talin tengjast færslu þar sem hárgreiðslu Haaland var líkt við útlit flugvélar, en færslan hefur síðan verið fjarlægð.
Fyrsta fyrirtakan fer fram 9. október í gegnum myndfund og stendur yfir í um klukkustund. Þar er gert ráð fyrir að dómari og lögmenn beggja aðila fari yfir framhald málsins.
Haaland er þessa dagana með norska landsliðinu en snýr aftur til Manchester City eftir landsleikjahléið.