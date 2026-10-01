Greina frá því hvenær er líklegt að City fái að vita örlög sín

Refsing Manchester City fyrir alvarleg brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar ætti að liggja fyrir í síðasta lagi í lok janúar.
Óháð nefnd mun ákveða refsingu félagsins en samkvæmt The Guardian telja nokkur önnur úrvalsdeildarfélög að það sé ekki nógu þung refsing að fella City niður um eina deild. Þeim finnist ekki sanngjarnt að það taki félagið aðeins ár að snúa aftur í deild þeirra bestu.
City hefur frest til morguns til að áfrýja niðurstöðunni. Búist er við að félagið geri það og þá taka við tólf vikur í áfrýjunarferlið. Eftir það ætti að vera um mánuður í niðurstöðu.
City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna brota á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. Félagið neitar sök.