Gömul kenning um Ronaldo vekur athygli eftir tíðindi vikunnar

Brottför Cristiano Ronaldo úr landsliðshópi Portúgals hefur vakið mikla athygli og nú hefur gömul kenning Didi Hamann aftur komið upp á yfirborðið.
Ronaldo yfirgaf landsliðshópinn eftir að hafa verið ónotaður varamaður gegn Noregi. Hann sleppti æfingu daginn eftir og sagði síðar að hann myndi útskýra „sannleikann“ á bak við brottför sína þegar rétti tíminn kæmi.
Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, hefur þó sagt að ekkert sérstakt atvik hafi átt sér stað.
Hamann hafði áður haldið því fram að Ronaldo hefði svo mikil áhrif innan landsliðsins að hann væri nánast sjálfvalinn í liðið.
„Mér finnst hann hafa svo mikil áhrif að hann velur sig eiginlega sjálfur,“ sagði Hamann fyrr á árinu.
Hann taldi jafnframt að Ronaldo gæti nýst betur sem varamaður síðustu 20 mínúturnar, þegar andstæðingar væru orðnir þreyttir.
Nú telja sumir að viðbrögð Ronaldo eftir að vera skilinn eftir á bekknum gegn Noregi styrki þá kenningu.
Ronaldo er 41 árs og hefur sjálfur sagt að hann hafi íhugað að hætta með landsliðinu eftir HM, en ákvað að halda áfram.