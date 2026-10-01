Gerir kröfu um svakalega klásúlu ef hann á að gera nýjan samning

Michael Olise er sagður gera þá kröfu að riftunarákvæði upp á 170 milljónir punda verði sett í nýjan samning hans við Bayern München.
Franski landsliðsmaðurinn hefur slegið í gegn í Þýskalandi eftir komu sína frá Crystal Palace og skorað 50 mörk í 114 leikjum fyrir Bayern. Félagið vill nú framlengja við hann til ársins 2032.
Samkvæmt Bild er Bayern tilbúið að bjóða Olise um 21 milljón punda í árslaun, sem myndi gera hann að einum launahæsta leikmanni félagsins.
Olise vill hins vegar tryggja sér meira svigrúm til framtíðar með 170 milljóna punda riftunarákvæði.
Real Madrid hefur áður verið sterklega orðað við hann og Liverpool er einnig sagt fylgjast með stöðunni.
Karl-Heinz Rummenigge, stjórnarmaður Bayern, hefur sagt að félagið þurfi að verðlauna Olise fyrir frammistöðuna.
Harry Kane hefur einnig hrósað liðsfélaga sínum mikið.