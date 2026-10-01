Gary Neville segir þetta einu sanngjörnu refsinguna gagnvart City

Gary Neville telur að alvarlegasta og sanngjarnasta refsingin sem Manchester City gæti fengið væri að núverandi eigendum félagsins yrði gert að yfirgefa félagið.
City hefur verið fundið sekt um umfangsmikil brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. Félagið hafnar niðurstöðunni og hyggst áfrýja.
Neville ræddi málið í þættinum Stick to Football og sagði að stigafrádráttur, sektir, félagaskiptabann eða svipting titla væru vissulega þungar refsingar, en að eigendaskipti hefðu mest áhrif.
„Manchester City mun jafna sig sem knattspyrnufélag. Félagið var til löngu áður en þessir eigendur komu og verður til löngu eftir þá,“ sagði Neville.
„Eina refsingin sem væri sanngjörn og hefði virkilega miklar afleiðingar væri að fjarlægja eigendurna.“
Neville sagði að það væri sú sviðsmynd sem hann sjálfur myndi óttast mest ef hann væri stuðningsmaður City.
„Hvað getur verið alvarlegra en fjárhagslegt lyfjamisnotkunarkerfi á iðnaðarskala?“ spurði Neville.
Jamie Carragher hefur einnig kallað eftir því að eigendur City selji félagið og sagði stöðu þeirra orðna óverjandi.
Óháði knattspyrnueftirlitsaðilinn á Englandi hefur jafnframt staðfest að hann hafi heimild til að meta hæfi eigenda, stjórnarmanna og framkvæmdastjóra félaga.
City á enn eftir að áfrýja niðurstöðunni og engin endanleg refsing hefur verið ákveðin.