Forsætisráðherrann fær á baukinn fyrir veik viðbrögð

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands og fyrrverandi borgarstjóri Manchester, hefur sætt gagnrýni fyrir ummæli sín um eigendur Manchester City eftir niðurstöðu í fjárhagsmáli félagsins.
Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði kerfisbundið brotið fjárhagsreglur ensku úrvalsdeildarinnar á níu ára tímabili. Meðal annars var komist að þeirri niðurstöðu að félagið hefði notað sýndarsamninga til að blása upp tekjur og lækka kostnað um meira en 900 milljónir punda. City hefur rétt til að áfrýja og málsmeðferðinni er því ekki lokið.
Burnham sagði að hann hefði „miklar áhyggjur“ ef eigendur City frá Abu Dhabi myndu selja félagið og vísaði til fjárfestinga þeirra í Manchester.
„Þeir hafa verið gríðarlega mikilvægur samstarfsaðili í uppbyggingu nútíma Manchester,“ sagði Burnham.
Ummælin hafa fengið blendin viðbrögð. Stan Collymore lýsti þeim sem „tónlausum“ og sagði þau geta gefið til kynna að Burnham væri að taka afstöðu í málinu. Aðrir gagnrýnendur hafa einnig talið óheppilegt að forsætisráðherrann tjái sig með þessum hætti meðan áfrýjunarferlið er enn opið.
Burnham tók þó sérstaklega fram að hann gæti ekki gripið inn í ferlið og vildi ekki draga endanlegar ályktanir áður en það kláraðist.