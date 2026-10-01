Fimm ára gamall þegar stórt æxli fannst í hálsi hann - Segist hafa lært þetta

Matthias Jaissle, knattspyrnustjóri Newcastle, hefur opnað sig um þau áföll sem mótuðu hann bæði sem barn og síðar sem atvinnumann.
Jaissle, sem tók við Newcastle í ágúst, greindi frá því að hann hefði aðeins verið fimm ára þegar æxli fannst í hálsi hans.
„Ég gat ekki hreyft hálsinn til hliðanna. Ég var bara fimm ára en lærði mikið um lífið strax þá, meðal annars hversu mikilvægt það er að vera heilbrigður og þakklátur fyrir það,“ sagði Jaissle.
Hann náði sér og komst í akademíu Stuttgart 14 ára, þar sem Thomas Tuchel þjálfaði hann. Síðar lék hann með Hoffenheim og komst í þýska U21 árs landsliðið.
Ferillinn tók hins vegar snöggan endi eftir alvarleg hnémeiðsli.
„Ég sleit krossbandið, liðþófann og skemmdi brjóskið. Ég vissi þá að það yrði erfitt að halda áfram á hæsta stigi.“
Jaissle sagðist hafa verið í hjólastól fjórum mánuðum eftir meiðslin og hætti að lokum aðeins 25 ára.
Hann fann svo nýjan tilgang í þjálfun undir áhrifum Ralf Rangnick. Jaissle vann síðar tvo austurríska meistaratitla með Salzburg og náði einnig miklum árangri með Al-Ahli áður en Newcastle réð hann.