Félög í neðri deildum ekki spennt fyrir því að taka við City

Forráðamenn félaga í Championship-deildinni eru sagðir efins um að Manchester City ætti sjálfkrafa að fá sæti þar ef félaginu yrði vísað úr ensku úrvalsdeildinni.
Sky Sports News ræddi við stjórnendur félaga í deildinni um mögulega sviðsmynd ef áfrýjun City bæri ekki árangur og þung refsing yrði niðurstaðan.
Einn stjórnandi sagði að Championship hefði „alls engan ávinning“ af því að fá City niður.
„Fjárhagslegir yfirburðir þeirra eru svo miklir að þeir myndu einfaldlega keyra yfir deildina og fara strax upp aftur. Þá væri í raun eitt sæti í baráttunni um úrvalsdeildina farið.“
Annar stjórnandi sagði að það mætti ekki gerast sjálfkrafa að City færi beint í Championship ef félaginu yrði vísað úr úrvalsdeildinni.
„Það ætti að vera okkar að ákveða. Þeir ættu að þurfa að vinna sig aftur upp enska deildarkerfið.“
Ef til brottvísunar kæmi þyrfti málið að fara til enska knattspyrnusambandsins og EFL, þar sem 72 félög myndu greiða atkvæði um hvar og hvort City fengi inngöngu.
Önnur möguleg refsing er stórt stigafrádráttur sem gæti fellt City niður í Championship.