Danska vörnin í vandræðum þrátt fyrir fjarveru Ronaldo - Lærisveinar Heimis gerðu jafntefli

Portúgal vann 4-2 sigur á Danmörku í dramatískum leik þar sem Cristiano Ronaldo var ekki með liðinu.
Joao Cancelo kom Portúgal yfir snemma leiks en Mikkel Damsgaard jafnaði skömmu síðar. Goncalo Ramos svaraði nánast samstundis og kom gestunum aftur yfir. Rasmus Höjlund jafnaði í byrjun síðari hálfleiks og fagnaði markinu með hinu þekkta „Siu“-fagni Ronaldos.
Portúgal tryggði sér þó sigurinn með mörkum frá Vitinha og Joao Felix og er liðið með níu stig í riðlinum.
Þýskaland vann 2-0 sigur á Serbíu og var það fyrsti sigur liðsins undir stjórn Jurgen Klopp. Tom Bischof og Florian Wirtz skoruðu mörk Þjóðverja.
Holland vann upp tveggja marka forskot Grikklands og gerði 2-2 jafntefli. Virgil van Dijk og Tijjani Reijnders skoruðu mörk Hollendinga.
Wales vann þá 2-1 sigur á Noregi.
Í B-deildinni gerðu Írland og Austurríki 2-2 jafntefli. Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar voru 2-0 yfir í hálfleik eftir tvö mörk Troy Parrott en Austurríki náði að jafna í síðari hálfleik.