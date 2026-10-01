Chelsea og United á eftir manni með ellefu milljarða klásúlu

Manchester United og Chelsea fylgjast vel með Tomas Araujo, varnarmanni Benfica.
Hinn 24 ára gamli Araujo hefur staðið sig vel með Benfica og portúgalska landsliðinu undanfarið og var meðal annars með á HM í sumar.
Útsendarar United og Chelsea hafa fylgst með honum í leikjum að undanförnu og eru hrifnir.
Araujo getur bæði spilað sem miðvörður og hægri bakvörður en í samningi hans við Benfica er riftunarákvæði upp á 68 milljónir punda.
Það er talið ólíklegt að kappinn færi sig um set í janúar en skipti næsta sumar eru vel möguleg.