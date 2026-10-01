Bílslys í morgun vekur mikla furðu - Varð eins slys á sama vegi fyrir skömmu og íbúar lýsa áhyggjum

Lucas Gourna-Douath, leikmaður Hull City, lenti í bílslysi á leið á æfingu í morgun, en bíll hans valt á hliðina.
Slysið varð skammt frá æfingasvæði Hull í Cottingham. Lögreglan staðfesti að enginn hefði slasast en myndir af Mercedes-bifreið Gourna-Douath á hliðinni hafa farið í dreifingu.
Atvikið vekur sérstaka athygli þar sem liðsfélagi hans, Sorba Thomas, lenti í nánast eins slysi á nákvæmlega sama vegi fyrir aðeins þremur vikum. Thomas velti þá Land Rover-bifreið sinni en slapp einnig ómeiddur.
Íbúar við veginn hafa áður lýst áhyggjum af akstri á svæðinu og bæjarfulltrúi hafði eftir fyrra slysið samband við Hull og óskaði eftir því að leikmenn og starfsfólk félagsins færu varlega um veginn.