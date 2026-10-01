Barcelona greinir frá því að félagið hafi reynt að kaupa þennan öfluga framherja í sumar

Barcelona hefur staðfest að félagið hafi reynt að fá Lautaro Martinez, framherja Inter Milan, til sín í sumar.
Argentínski landsliðsmaðurinn, sem er 29 ára, hefur lengi verið orðaður við Barcelona og var aftur ofarlega á óskalista félagsins þegar félagaskiptaglugginn var opinn.
Samkvæmt Fichajes staðfesti Joan Laporta, forseti Barcelona, að félagið hefði kannað möguleikann á kaupum en ekki náð samkomulagi.
Lautaro hefur verið lykilmaður hjá Inter undanfarin ár og einn af öflugustu framherjum ítalska boltans. Hann hefur einnig gegnt stóru hlutverki með argentínska landsliðinu.
Barcelona leitaði að leiðum til að styrkja sóknarlínuna en Lautaro varð áfram hjá Inter.