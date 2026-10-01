Arsenal og United á tánum en fleiri stórlið hafa áhuga

Arsenal og Manchester United fylgjast með stöðu Jules Kounde hjá Barcelona en spænska stórliðið gæti verið tilbúið að selja Frakkann í janúar.
Kounde hefur fallið aftar í goggunarröðina hjá Hansi Flick, stjóra Börsunga, undanfarið og aðeins byrjað einn leik í La Liga á tímabilinu.
Barcelona er sagt tilbúið að ræða sölu þrátt fyrir að Kounde hafi skrifað undir nýjan samning til ársins 2030 í fyrra.
Kounde, sem getur bæði spilað sem miðvörður og hægri bakvörður, hefur einnig verið orðaður við Bayern Munchen og Chelsea.