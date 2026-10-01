Ákærður fyrir ummæli sem hann lét falla eftir leik gegn United

Alvaro Arbeloa, knattspyrnustjóri Fulham, hefur verið ákærður af enska knattspyrnusambandinu vegna ummæla sem hann lét falla eftir 1-1 jafntefli liðsins gegn Manchester United.
Fulham var nálægt sigri á Craven Cottage en Matheus Cunha jafnaði fyrir United á 89. mínútu. Arbeloa var ósáttur við dómgæsluna og sérstaklega aukaspyrnu sem United fékk skömmu áður en jöfnunarmarkið kom.
„Ég vissi eftir leikinn gegn Manchester City að þeir myndu ekki leyfa Manchester United að tapa hér,“ sagði Arbeloa meðal annars eftir leik.
Hann vísaði þar til umdeilds atviks í Manchester-slagnum viku áður þar sem mark Erling Haaland fékk að standa þrátt fyrir að Enzo Fernandez væri rangstæður í aðdragandanum.
Enska knattspyrnusambandið segir að ummæli Arbeloa hafi mögulega gefið í skyn hlutdrægni dómara eða dregið heilindi þeirra í efa.
Arbeloa reyndi síðar að milda orð sín og sagði enskukunnáttu sína geta hafa haft áhrif á hvernig hann kom skilaboðunum frá sér.
Hann á yfir höfði sér sekt eða jafnvel bann frá hliðarlínunni ef hann verður fundinn sekur.