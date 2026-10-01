Áhugvert skref hjá fyrrum leikmanni United

Chris Smalling, fyrrum varnarmaður Manchester United, er genginn til liðs við Porto á frjálsri sölu.
Hinn 36 ára gamli Smalling hefur verið án félags síðan samningur hans við Al-Fayha í Saudi-Arabíu rann út í sumar eftir tveggja ára dvöl þar.
Smalling skrifar undir samning út tímabilið við portúgölsku meistarana með möguleika á árs framlengingu.
Englendingurinn á yfir 300 leiki að baki fyrir Manchester United á tíu árum hjá félaginu. Hann varð meðal annars tvisvar Englandsmeistari áður en hann gekk til liðs við Roma, þar sem hann vann Sambandsdeildina árið 2022.
Smalling á einnig 31 A-landsleik fyrir England og lék með liðinu á HM 2014 og EM 2016.