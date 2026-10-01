448 háttsettir einstaklingar handteknir

Tyrkneska knattspyrnusambandið hefur sett 448 núverandi og fyrrverandi forráðamenn félaga tímabundið í bann vegna umfangsmikillar rannsóknar á veðmálum í tyrkneskum fótbolta.
Á meðal þeirra eru Ertugrul Dogan, forseti Trabzonspor, og Hakan Daltaban, varaforseti Besiktas. Allir 448 hafa verið sendir fyrir aganefnd sambandsins eftir að í ljós kom að þeir höfðu veðjað á meðan þeir gegndu störfum hjá félögum á síðustu fimm árum.
Um 171 þeirra starfaði hjá félögum í tyrknesku úrvalsdeildinni. Dogan hefur viðurkennt að hafa verið með veðmálareikning en segist hafa upplýst yfirvöld um hann og neitar að hafa gert nokkuð rangt.
Málið er hluti af stóru uppgjöri við veðmál í tyrkneskum fótbolta. Um 149 dómarar og 1024 leikmenn hafa þegar verið settir í bann í tengslum við rannsóknir sambandsins. Nokkrir leikmenn og háttsettir forráðamenn hafa verið fangelsaðir vegna ólöglegra veðmála og hagræðingar úrslita.
Þá voru formaður dómaranefndar tyrkneska sambandsins og sex aðrir nefndarmenn handteknir í vikunni í sérstakri rannsókn vegna gruns um afskipti af dómaramálum.