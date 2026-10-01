15 ára gömul ummæli Wenger um fjármál City grafin upp - Hafði hárrétt fyrir sér

Arsene Wenger, fyrrum knattspyrnustjóri Arsenal, gagnrýndi fjármálastefnu Manchester City harðlega fyrir 15 árum og ummæli hans eru komin upp á yfirborðið á ný í ljósi frétta síðustu daga.
City gerði árið 2011 tíu ára styrktarsamning við Etihad Airways upp á 400 milljónir punda. Wenger efaðist strax um að samningurinn samræmdist fjármálareglum UEFA og kallaði eftir rannsókn.
„Þetta vekur upp spurningar um trúverðugleika fjármálareglnanna. Ef styrktarsamningar eiga að gilda verða þeir að vera á markaðsvirði. Það er ekki hægt að tvöfalda, þrefalda eða fjórfalda þá,“ sagði Wenger á sínum tíma.
City var á dögunum fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum fyrir brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeldarinnar. Félagið stórýkti til að mynda tekjur sínar með fölsuðum samningum við styrktaraðila.
„Öll arfleifð félagsins er nú einskis virði. Í hverjum leik verður kallað á þá að þeir séu svindlarar og leikmennirnir vita að það sem þeir afreka mun aldrei hafa sömu merkingu,“ sagði Wenger nú á dögunum um niðurstöðuna.