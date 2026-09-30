Vill að City fái þyngstu refsingu sem völ er á - Svindl þeirra hafi brotið Jurgen Klopp

Ian Wright segir Manchester City þurfa að fá fordæmalausa refsingu eftir að félagið var fundið sekt um alvarleg brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
„Þetta er svindl á svakalegum skala. Það er hálf óraunverulegt að sjá þetta allt á pappír. Hér þarf fordæmalausa refsingu,“ sagði Wright, sem er goðsögn hjá Arsenal.
City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum en félagið heldur áfram að neita sök og ætlar að áfrýja niðurstöðunni.
Wright segir málið gríðarlegt högg fyrir úrvalsdeildina og bendir sérstaklega á Liverpool, sem barðist árum saman við City um stærstu titlana.
„Sjáið hvað Jurgen Klopp þurfti að ganga í gegnum til að brjóta þá á bak aftur. Það braut hann líklega niður. Þetta er svo sorglegt.“