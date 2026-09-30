Viðburðaríkir dagar sóknarmannsins - Kominn í náðina hjá Klopp og er eftirsóttur á Englandi

Tottenham, Everton og Brighton fylgjast vel með Younes Ebnoutalib, framherja Frankfurt, eftir góða byrjun hans á tímabilinu.
Hinn 23 ára gamli Ebnoutalib hefur vakið mikla athygli í Þýskalandi, skorað fimm mörk í fyrstu fimm leikjum þessa tímabils, og ensku félögin gætu reynt að fá hann til að styrkja fremstu víglínu.
Ebnoutalib gekk til liðs við Frankfurt frá Elversberg í janúar og er samningsbundinn þýska félaginu til ársins 2031. Félagið er því í sterkri samningsstöðu og gæti þurft að fá myndarlegt tilboð inn á borð til sín til að íhuga sölu.
Ebnoutalib hefur einnig vakið athygli Jurgen Klopp, landsliðsþjálfara Þýskalands, sem valdi hann nýverið í landsliðshópinn. Hefur hann spilað stóran hluta leikjanna gegn Hollandi og Grikklandi síðustu daga. Um er að ræða hans fyrstu A-landsleiki.
Ebnoutalib er að upplagi framherji en getur einnig spilað fyrir aftan fremsta mann og úti á kanti.