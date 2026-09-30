United sagt ætla að bjóða Shaw nýjan samning - Kom fyrir tólf árum

Manchester United hyggst bjóða Luke Shaw nýjan samning, samkvæmt enskum miðlum.
Shaw er 31 árs gamall og núverandi samningur hans við félagið rennur út næsta sumar. Óvissa hefur því verið um framtíð enska varnarmannsins á Old Trafford.
Samkvæmt fréttinni hefur United hins vegar ákveðið að hefja viðræður um nýjan samning og vill halda Shaw áfram hjá félaginu. Hann kom til félagsins árið 2014.
Shaw hefur verið lengi hjá Manchester United og getur bæði leikið sem vinstri bakvörður og miðvörður. Meiðsli hafa þó sett svip sinn á dvöl hans hjá félaginu undanfarin ár.
Ef ekki næst samkomulag um framlengingu gæti Shaw farið frítt frá United næsta sumar.
Nú virðist þó stefna félagsins vera sú að reyna að koma í veg fyrir það og tryggja framtíð hans á Old Trafford.