United horfir til Crystal Palace

Manchester United íhugar að gera tilboð í Jean-Philippe Mateta, framherja Crystal Palace, í janúar.
Þessi 29 ára gamli Frakki ku vilja yfirgefa Palace á næstunni og United skoðar það að styrkja fremstu víglínu vegna meiðslavandræða Benjamin Sesko.
Mateta hefur verið flottur fyrir Palace síðustu ár og talið er að fleiri félög hafi áhuga á honum. Aston Villa, Tottenham, Galatasaray og AC Milan eru nefnd í því samhengi.
Palace vill helst halda Mateta en leikmaðurinn gæti sjálfur þrýst á félagaskipti í janúar.