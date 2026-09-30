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DV
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United horfir til Crystal Palace

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 30. september 2026 16:00
Jean-Philippe Mateta í leik gegn Íslandi á Laugardalsvelli . Mynd DV/KSJ

Manchester United íhugar að gera tilboð í Jean-Philippe Mateta, framherja Crystal Palace, í janúar.

Þessi 29 ára gamli Frakki ku vilja yfirgefa Palace á næstunni og United skoðar það að styrkja fremstu víglínu vegna meiðslavandræða Benjamin Sesko.

Mateta hefur verið flottur fyrir Palace síðustu ár og talið er að fleiri félög hafi áhuga á honum. Aston Villa, Tottenham, Galatasaray og AC Milan eru nefnd í því samhengi.

Palace vill helst halda Mateta en leikmaðurinn gæti sjálfur þrýst á félagaskipti í janúar.

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