Þetta gætu orðið áfangastaðir fyrir stórstjörnurnar ef allt fer á versta veg

Mikil óvissa ríkir um framtíð Manchester City eftir niðurstöðu óháðrar nefndar í máli félagsins vegna brota á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. City hafnar niðurstöðunni og hyggst áfrýja, en verði refsingin þung gæti það haft mikil áhrif á leikmannahópinn.
The Sun velti því fyrir sér hvaða leikmenn gætu yfirgefið félagið ef City yrði til dæmis dæmt niður um deild eða jafnvel vísað úr úrvalsdeildinni.
- Erling Haaland – Real Madrid og Barcelona: Spænsku risarnir hafa lengi verið nefndir í tengslum við Norðmanninn. Haaland hefur skorað 169 mörk í 205 leikjum fyrir City og yrði augljóslega eftirsóttur.
- Jeremy Doku – Arsenal: Engar staðfestar viðræður eru sagðar í gangi, en The Sun telur Arsenal geta hentað Belganum vel.
- Elliot Anderson – Barcelona, Real Madrid og Manchester United: United hafði áhuga á Anderson áður en hann fór til City fyrir 116 milljónir punda og spænsku stórliðin eru einnig sögð fylgjast með honum.
- Enzo Fernandez – Barcelona og Real Madrid: Argentínumaðurinn kom fyrir félagsmet, 125 milljónir punda, og hefur áður verið orðaður við Real Madrid.
- Gianluigi Donnarumma – Bayern München, Chelsea og Manchester United: Bayern leitar að arftaka Manuel Neuer og United hefur áður skoðað Ítalann.
- Rayan Cherki – Real Madrid, Barcelona og PSG: Frakkinn hefur vakið mikla athygli og er sagður á radar nokkurra stórliða.
- Marc Guehi – Liverpool: Liverpool hafði áhuga áður en miðvörðurinn fór til City og gæti snúið aftur að borðinu.
- Josko Gvardiol – Real Madrid og Barcelona: Króatinn er sagður undir smásjá beggja spænsku risanna, þótt hann hafi nýlega skrifað undir nýjan fimm ára samning.
- Antoine Semenyo – Liverpool og Arsenal: Liverpool og Arsenal hafa bæði verið nefnd sem mögulegir áfangastaðir.
Enn liggur engin endanleg refsing fyrir og því er þessi mögulegi leikmannaflótti fyrst og fremst sviðsmynd sem gæti orðið að veruleika ef City fær mjög þunga refsingu.