Þetta eru leikmennirnir sem City keypti á þeim árum sem þeir eru sakaðir um alvarlegt svindl

Manchester City var í gær fundið sekt af óháðri nefnd um alvarleg brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar á níu tímabilum, frá 2009/10 til 2017/18.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að City hefði meðal annars notað sýndarsamninga til að blása upp tekjur og lækka kostnað og þar með gefið ranga mynd af fjárhagsstöðu félagsins. Úrvalsdeildin segir að áhrif þessara ráðstafana hafi numið meira en 900 milljónum punda. City hafnar niðurstöðunni og hyggst áfrýja.
Tímabilið sem um ræðir var jafnframt eitt það mikilvægasta í uppbyggingu City sem stórveldis. Félagið keypti fjölda leikmanna sem síðar urðu lykilmenn í sigursælustu liðum þess.
Helstu kaup City, miðað við leikmenn sem kostuðu að minnsta kosti tíu milljónir evra samkvæmt Transfermarkt, voru:
- 2009/10: Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Joleon Lescott, Roque Santa Cruz, Kolo Toure og Gareth Barry.
- 2010/11: Edin Dzeko, Yaya Toure, Mario Balotelli, David Silva, Aleksandar Kolarov, James Milner og Jerome Boateng.
- 2011/12: Sergio Aguero, Samir Nasri og Stefan Savic.
- 2012/13: Javi Garcia, Matija Nastasic og Jack Rodwell.
- 2013/14: Fernandinho, Stevan Jovetic, Alvaro Negredo og Jesus Navas.
- 2014/15: Eliaquim Mangala, Wilfried Bony og Fernando.
- 2015/16: Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Nicolas Otamendi og Fabian Delph.
- 2016/17: John Stones, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan, Nolito og Claudio Bravo.
- 2017/18: Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo og Douglas Luiz.
Nokkrir þessara leikmanna, meðal annars Aguero, Silva, Toure, De Bruyne og Kompany-samherjar þeirra, urðu táknmyndir uppgangs City.
Niðurstaða nefndarinnar þýðir þó ekki að einstök leikmannakaup hafi sjálf verið ólögleg. Málið snýr að því hvernig City skráði tekjur, kostnað og fjármögnun á þessu tímabili og hvort félagið uppfyllti reglur úrvalsdeildarinnar og UEFA.
City segir niðurstöðuna innihalda verulegar villur og málsmeðferðinni því ekki lokið.