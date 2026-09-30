Þetta er framherjinn sem United er sagt skoða fyrir janúargluggann

Manchester United hefur áhuga á Jean-Philippe Mateta, framherja Crystal Palace, samkvæmt heimildum TEAMtalk.
Mateta er 29 ára gamall franskur landsliðsmaður og er sagður vera á lista United yfir mögulega leikmenn til að styrkja sóknarlínu félagsins.
United er því sagt fylgjast með stöðu leikmannsins hjá Palace en ekkert bendir enn til þess að formlegt tilboð hafi verið lagt fram.
Mateta hefur verið mikilvægur hluti af sóknarleik Crystal Palace undanfarin misseri og frammistaða hans hefur vakið athygli stærri félaga.
Manchester United er sagt vilja bæta við sig framherja og Mateta er einn þeirra kosta sem félagið hefur til skoðunar.
Ekki liggur fyrir hversu mikið Crystal Palace myndi krefjast fyrir Frakkann eða hvort félagið væri tilbúið að selja hann.