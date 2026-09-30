Talið tímabært að Tuchel þori að gefa Trent traustið

Trent Alexander-Arnold fékk loksins tækifærið hjá Thomas Tuchel þegar England vann Tékkland í Þjóðadeildinni og nýtti það vel.
Hægri bakvörðurinn, sem er 27 ára, hefur verið nokkuð utangarðs hjá Tuchel og hafði ekki byrjað landsleik síðan í október 2024. Hann var meðal annars ekki valinn í enska hópinn á HM síðasta sumar.
Alexander-Arnold varð níundi hægri bakvörðurinn sem Tuchel notar í fyrstu 24 leikjum sínum sem landsliðsþjálfari þegar hann byrjaði gegn Tékkum.
Hann átti svo stóran þátt í opnunarmarki Englendinga. Eftir aðeins tvær mínútur í síðari hálfleik sendi hann stórkostlega sendingu inn á teiginn þar sem Anthony Gordon skallaði boltann í mark.
„Hann stóð sig mjög vel. Hann átti frábæra stoðsendingu og í heildina var hann mjög fagmannlegur, með toppviðhorf og eina afgerandi aðgerð,“ sagði Tuchel eftir leik.
Gordon hrósaði einnig Alexander-Arnold mikið.
„Það eru bara ákveðnir leikmenn sem hafa þessa hæfileika, tæknina og hugrekkið til að reyna svona sendingu. Það er ástæðan fyrir því að hann er svona góður.“
Alexander-Arnold sjálfur sagði það sérstakt að vera aftur í byrjunarliði Englands.
„Ég hef alltaf trúað því að ég geti spilað fyrir England. Þjálfarinn gaf mér tækifæri og vonandi er hann ánægður með hvernig ég spilaði.“
England vann leikinn og Harry Kane skoraði einnig sitt 87. landsliðsmark.