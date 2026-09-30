Systir Ronaldo blandar sér í málin með bombu - „Við erum öfundsjúk, fyrirlitleg og fáfróð“

Elma Aveiro, systir Cristiano Ronaldo, hefur blandað sér í umræðuna eftir að portúgalska stórstjarnan yfirgaf landsliðshópinn.
Elma deildi færslu á Instagram og skrifaði við hana að „allt hefði verið sagt hér“.
Í skilaboðunum er Ronaldo sagður hafa átt meiri virðingu skilið, portúgalska landsliðið meiri festu og portúgalskir fjölmiðlar meiri fagmennsku og minna af vangaveltum.
Þá var gagnrýnin á portúgölsku þjóðina einnig hörð.
„CR7 átti meiri virðingu skilið. Landsliðið átti meiri uppbyggingu skilið. Portúgalsk blaðamennska átti skilið meiri fagmennsku og minna af vangaveltum skilið,“ segir í færslunni.
Þar er jafnframt fullyrt að Portúgalar kunni ekki að meta það að hafa einn besta leikmann sögunnar og að landið eigi skilið að snúa aftur til þess meðalmennskustigs sem ríkti áður en Ronaldo kom fram á sjónarsviðið.
„Hvað portúgölsku þjóðina varðar, þá... á hún ekki skilið að eiga þann besta í neinu.“
„Við erum öfundsjúk, fyrirlitleg og fáfróð og eigum skilið að snúa aftur til þeirrar meðalmennsku sem við bjuggum alltaf við í fótboltanum áður en CR7 kom til sögunnar.“
„Takk fyrir allt, CR7. Þú áttir meira skilið,“ segir að lokum.
Ronaldo yfirgaf landsliðshóp Portúgals eftir samtal við forseta knattspyrnusambandsins og hefur boðað að hann muni síðar útskýra ástæður ákvörðunarinnar.