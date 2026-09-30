Stuttorð yfirlýsing frá Portúgal eftir að Ronaldo fór heim í fýlu

Portúgalska knattspyrnusambandið hefur nú staðfest að Cristiano Ronaldo sé farinn úr landsliðshópnum eftir þá ákvörðun hans að yfirgefa æfingabúðir liðsins.
Ronaldo tilkynnti sjálfur fyrr í dag að hann hefði ákveðið að fara úr hópnum eftir samtal við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins og í kjölfar blaðamannafundar landsliðsþjálfarans.
„Cristiano Ronaldo hefur yfirgefið landsliðshópinn. Undirbúningur okkar fyrir næstu leiki heldur áfram með þeim 24 leikmönnum sem eftir eru og með fullri einbeitingu á úrslitin,“ sagði í stuttri yfirlýsingu sambandsins.
Ronaldo gaf ekki upp nákvæma ástæðu fyrir brotthvarfinu en gaf sterklega í skyn að meira lægi að baki.
„Þegar þar að kemur mun ég segja öllum Portúgölum sannleikann um ástæðurnar sem leiddu til þess að ég yfirgaf landsliðið, sem ég hef alltaf gefið allt mitt fyrir,“ sagði hann.
Hann lauk yfirlýsingu sinni með því að óska Portúgal og liðsfélögum sínum góðs gengis.
Málið hefur því tekið nýja stefnu og verður mikil athygli á því hvort Ronaldo skýri nánar frá ákvörðun sinni á næstu dögum.