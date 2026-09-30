Stærsti styrktaraðili City hótar deildinni lögsókn - Segjast ekkert rangt hafa gert

Etihad Airways, einn stærsti styrktaraðili Manchester City og nafnstyrktaraðili heimavallar félagsins, hefur sent frá sér harðorða yfirlýsingu vegna stóra fjármálamálsins sem félagið stendur frammi fyrir.
Flugfélagið hafnar því alfarið að hafa tekið þátt í óeðlilegum eða ólögmætum viðskiptasamningum og gagnrýnir hvernig enska úrvalsdeildin hefur miðlað niðurstöðum málsins opinberlega.
„Etihad hafnar alfarið öllum niðurstöðum, ályktunum eða vísbendingum um að flugfélagið hafi nokkru sinni tekið þátt í óeðlilegum viðskiptasamningum,“ segir í yfirlýsingunni.
City hefur verið sakfellt í 115 ákæruliðum um brot á fjármögnun, eitt af því var að eigandi City hafi í reynd borgað samninginn fyrir Ethiad.
Etihad segir jafnframt að úrvalsdeildin hafi aldrei haft samband við félagið meðan á málsmeðferðinni stóð og því hafi flugfélagið ekki fengið tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum eða upplýsingum á framfæri.
Félagið segist hafa miklar áhyggjur af því hvernig málið hafi verið kynnt almenningi og telur skort hafa verið á skýrleika og gagnsæi.
Etihad tekur einnig skýra afstöðu með Manchester City.
„Við stöndum með félaginu, stuðningsmönnum þess og samfélagi Etihad þegar City mótmælir niðurstöðum nefndarinnar með þeim úrræðum sem standa til boða.“
Etihad segist nú ætla að leita lögfræðilegrar ráðgjafar um möguleg næstu skref til að verja hagsmuni sína.