Sölvi segir "beefið" koma úr einni átt og ætlar ekki að svara - „Hefðum getað svarað með fullt af orðum“

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, segir það sérstaklega ánægjulegt að hafa orðið Íslandsmeistari annað árið í röð eftir sumar þar sem KR-ingar hafi ítrekað skotið föstum skotum að liðinu.
Sölvi ræddi stemninguna milli liðanna og segir að hann upplifi ekki sjálfur neitt sérstakt „beef“ við KR, þó hann skilji pirringinn hinum megin.
„Þetta gleður mig rosalega mikið, mér finnst beefið vera aðallega úr einni átt. Það er ekkert beef hjá mér gagnvart KR, ég skil hvaðan þeir koma,“ sagði Sölvi í Þungavigtinni í dag.
Víkingur hefur reynst KR erfitt viðureignar í sumar og Sölvi líkti stöðunni við það að rekast sífellt á sama lokahindrunina.
„Það er óþolandi að það gangi vel í deildinni, en það er einn andstæðingur sem þú kemst ekki í gegnum. Endakarl sem þú kemst ekki í gegnum.“
Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, og Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari liðsins, hafa meðal annars verið áberandi í orðræðunni í kringum Víking í sumar.
Sölvi segir Víkinga þó ekki hafa látið umræðuna trufla sig. „Þá sjáum við þessi viðbrögð frá þeim. Það var ekkert beef frá okkar hálfu. Þeim tekst ekki að komast í hausinn á okkur.“
Að lokum segir hann svarið hafa komið á vellinum.
„Við hefðum getað svarað með fullt af orðum, það skilar ekki neinu. Við létum verkin tala innan vallar, stöðutaflan sýnir svo bara hverjir eru bestir.“