Segist vera Uber bílstjóri í fullu starfi eftir að hafa þurft að hætta

Kasper Schmeichel segir það hafa reynst erfitt að aðlagast lífinu eftir að hann lagði hanskana á hilluna í sumar.
Schmeichel, sem er 39 ára, lauk 20 ára ferli sínum eftir að þrálát axlarmeiðsli gerðu honum erfitt fyrir. Samningur hans við Celtic rann einnig út og hann ákvað því að hætta.
Daninn viðurkennir þó að hann sé þegar farinn að sakna fótboltans.
„Meira en hægt er að lýsa,“ sagði hann þegar hann var spurður hvort honum leiddist.
„Ég á þrjú börn. Ég er eiginlega Uber-bílstjóri í fullu starfi núna.“
Schmeichel segist vera í þjálfaranámi, vinna eitthvað í sjónvarpi og keyra börnin sín á milli staða.
„Ég hætti ekki á mínum eigin forsendum, þannig að keppnisskapið er enn til staðar. Ég myndi vilja verða knattspyrnustjóri eða eitthvað meira. Eldurinn logar enn mjög sterkt.“
Peter Schmeichel, faðir Kasper, segir tímabilið erfitt fyrir son sinn. „Einn daginn ertu einhver og hefur ákveðið hlutverk. Næsta dag er það allt farið.“
Kasper Schmeichel er hvað þekktastur fyrir ellefu ár hjá Leicester City þar sem hann varð Englandsmeistari árið 2016.