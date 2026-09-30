Segir að Arnar væri mögulega „ekki með vinnu“ í dag ef hann hefði ekki tekið þessa ákvörðun í gær

Gylfi Þór Sigurðsson kom inn í byrjunarlið Íslands og var einn besti leikmaður vallarins í 0-3 sigri á Lúxemborg í Þjóðadeildinni í gær.
Gylfi kom inn af varamannabekknum í síðasta leik, jafntefli gegn Eistlandi, og lét strax til sín taka. Var kallað eftir því að hann myndi byrja í gær, sem varð niðurstaðan.
Gylfi var ekki í náðinni framan af tíð Arnars Gunnlaugssonar sem landsliðsþjálfara en hefur verið fastamaður í hópnum undanfarið og sannaði í gær að hann á skilið að vera í byrjunarliðinu.
„Það tók Arnar Gunnlaugsson 16 leiki að setja hann í byrjunarliðið. En þegar starfið var undir, hvert leitaði hann? Til Gylfa Þórs Sigurðssonar. Ef hann hefði ekki gert það væri hann mögulega ekki með vinnu í dag,“ sagði sparkspekingurinn Mikael Nikulásson í Þungavigtinni, en hiti hafði myndast á Arnari eftir jafnteflið við Eista á laugardag.
„Hann (Gylfi) var ekki einu sinni í hóp lengi vel,“ benti Kristján Óli Sigurðsson á.