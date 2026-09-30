Ronaldo með yfirlýsingu og yfirgefur landsliðið - „Mun ég segja portúgölsku þjóðinni allan sannleikann“

Cristiano Ronaldo hefur tilkynnt að hann sé farinn úr herbúðum portúgalska landsliðsins eftir nokkra daga af vangaveltum um stöðu hans innan hópsins.
Ronaldo var ónotaður varamaður gegn Noregi um helgina og er sagður hafa verið í fýlu.
Ronaldo, 41 árs, hafði ekki æft með liðinu síðustu daga og yfirgaf æfingasvæðið í Kaupmannahöfn skömmu eftir blaðamannafund Jorge Jesus landsliðsþjálfara. Forseti portúgalska knattspyrnusambandsins, Pedro Proença, hafði einnig átt fund með Ronaldo vegna málsins.
Ronaldo staðfesti síðan sjálfur að hann væri farinn úr hópnum.
„Eftir blaðamannafund landsliðsþjálfarans og í kjölfar samtals við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins hef ég ákveðið að yfirgefa æfingabúðir landsliðsins,“ sagði Ronaldo.
„Þegar rétti tíminn kemur mun ég segja portúgölsku þjóðinni allan sannleikann um ástæðurnar sem leiddu til þessarar ákvörðunar. Ég hef alltaf gefið mig allan fyrir landsliðið.“
Hann lauk yfirlýsingunni á að óska liðsfélögum sínum góðs gengis.
Ronaldo sat allan tímann á varamannabekknum í 2-1 sigri Portúgals gegn Noregi um helgina. Jorge Jesus hefur opinberlega neitað því að ágreiningur sé á milli þeirra.