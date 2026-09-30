Ragnhildur ræðir opinskátt um lífið með Eiði Smára - „Ég hef skilning og get leiðbeint tengdadætrunum“

Ragnhildur Sveinsdóttir, fyrrverandi eiginkona Eiðs Smára Guðjohnsen, segir að hún hafi alltaf verið opin fyrir þeim félagaskiptum sem fylgdu löngum og glæsilegum atvinnumannaferli Eiðs.
„Ég held að ég hafi aldrei sagt nei við því sem var að gerast. Ég var opin fyrir öllu, bara að borgin og löndin væru örugg fyrir börnin,“ sagði Ragnhildur í hlaðvarpinu, Hæhæ.
Hún rifjar meðal annars upp flutning fjölskyldunnar frá London til Barcelona, þar sem Eiður lék frá 2006 til 2009. Hann hafði áður átt sex ár hjá Chelsea, þar sem hann varð tvívegis Englandsmeistari, og vann síðar spænska meistaratitilinn, bikarinn og Meistaradeildina með Barcelona 2008/09.
Ragnhildur segir erfiðasta hlutann hafa verið skort á baklandi. „Að vera mikið ein og hafa ekki mikið bakland, það var erfiðast. Að geta ekki hringt í mömmu og beðið um hjálp. Eiður var mikið í burtu.“
Hún segir þó að þetta hafi ekki verið eitthvað sem hún upplifði sérstaklega sem byrði. „Mér fannst það samt ekkert krefjandi, þetta var bara lífið manns.“
Ragnhildur og Eiður eiga fjögur börn saman og þrír synir þeirra, Sveinn Aron, Andri Lucas og Daníel Tristan, hafa allir komist í A-landslið Íslands.
Hún segir reynsluna frá eigin lífi hjálpa sér í dag þegar hún leiðbeinir sonum sínum og tengdadætrum. Andri Lucas er leikmaður Blackburn á Englandi, Daníel Tristan leikmaður Malmö í Svíþjóð og Sveinn Andri er leikmaður Víkings í Bestu deildinni í dag.
„Ég get bent á að þetta geti gerst. Ég hef skilning og get leiðbeint tengdadætrunum. Maður getur líka leiðbeint strákunum hvernig þeim líður og að þeir geti tekið tillit. Þetta snýst ekki bara um þá.“