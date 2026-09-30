Ráðherra telur líkur á því að City verði hent úr deildinni

Lisa Nandy, menningar- og íþróttaráðherra Bretlands, segir að Manchester City gæti í versta falli verið rekið úr ensku úrvalsdeildinni ef niðurstaða í fjárhagsmáli félagsins stendur eftir áfrýjun.
Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gerst sekt um alvarleg brot á fjárhagsreglum deildarinnar á tímabilinu 2009 til 2018. Nefndin komst meðal annars að því að félagið hefði notað sýndarsamninga til að blása upp tekjur og lækka kostnað.
City hafnar niðurstöðunni alfarið og segir sig hafa óyggjandi gögn sem styðji málstað félagsins. Félagið ætlar að nýta áfrýjunarleiðir og segir niðurstöðuna innihalda verulegar villur í lögum, meginreglum og staðreyndum.
Nandy segir mikilvægt að draga ekki ályktanir áður en áfrýjunarferlið klárast.
„Í ýtrasta tilfelli gæti félag verið rekið úr úrvalsdeildinni,“ sagði hún við ITV.
„En það er enn langt í land og Manchester City á rétt á sanngjarnri málsmeðferð.“
Refsing hefur ekki enn verið ákveðin. Úrvalsdeildin hefur staðfest að sérstakt ferli taki nú við varðandi möguleg viðurlög, en City hefur rétt til að áfrýja niðurstöðunni.