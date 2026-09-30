Neyðarfundur í Kaupmannahöfn vegna Ronaldo

Pedro Proenca, forseti portúgalska knattspyrnusambandsins, er farinn til Kaupmannahafnar á neyðarfund vegna Cristiano Ronaldo.
Ronaldo var ónotaður varamaður í 2-1 sigri Portúgals gegn Noregi og gekk reiður beint til búningsherbergja eftir leik. Hann æfði síðan ekki með liðinu fyrir næsta leik, sem er gegn Danmörku annað kvöld.
Hinn 41 árs gamli Ronaldo ræddi við Jorge Jesus landsliðsþjálfara fyrir æfinguna en yfirgaf síðan svæðið og tók styrktaræfingu á liðshótelinu. Portúgalska sambandið segir að skort hafi nauðsynlegan búnað fyrir stórstjörnuna á æfingasvæðinu.
Portúgalskir miðlar segja Ronaldo og Jesus þegar hafa rætt málin einslega og að fundurinn hafi gengið vel. Proenca ætlar engu að síður að funda með þeim báðum til að fá skýringar á því sem gerðist eftir leikinn við Noreg og reyna að lægja öldurnar.
Ronaldo hefur ekki tjáð sig opinberlega um málið.