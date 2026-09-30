Hamagangur á flugvellinum í Köben í kvöld - Grátbáðu Ronaldo um að skipta um skoðun

Nýjar upplýsingar hafa komið fram um dramatískt brotthvarf Cristiano Ronaldo úr herbúðum portúgalska landsliðsins.
Samkvæmt spænska miðlinum Marca ákvað Ronaldo að yfirgefa hópinn eftir að hafa heyrt ummæli Jorge Jesus landsliðsþjálfara á blaðamannafundi þar sem hann lagði áherslu á að hann réði ferðinni innan liðsins og ræddi jafnframt hvernig hægt væri að leysa stöðu Ronaldo af.
Ronaldo yfirgaf þá leikvanginn þar sem liðið var að undirbúa æfingu, fór á hótelið, sótti farangur sinn og kallaði eftir einkaþotu sinni sem var stödd í Madrid.
Þotan lenti í Kaupmannahöfn um kvöldið og lagði síðar af stað aftur til Madrid með Ronaldo um borð.
Marca fullyrðir að bæði Jorge Jesus og Pedro Proença, forseti portúgalska knattspyrnusambandsins, hafi fylgt Ronaldo út á flugvöll og gert eina síðustu tilraun til að fá hann til að vera áfram með hópnum.
Ronaldo lét þó ekki sannfærast og fór.
Í Portúgal eru nú miklar vangaveltur um að þetta geti markað endalok 23 ára landsliðsferils hans, en Ronaldo hefur sjálfur ekki staðfest að hann sé hættur með landsliðinu.
Ronaldo, 41 árs, hafði ekki æft með liðinu síðustu daga og yfirgaf æfingasvæðið í Kaupmannahöfn skömmu eftir blaðamannafund Jorge Jesus landsliðsþjálfara. Forseti portúgalska knattspyrnusambandsins, Pedro Proença, hafði einnig átt fund með Ronaldo vegna málsins.
Ronaldo staðfesti síðan sjálfur að hann væri farinn úr hópnum.
„Eftir blaðamannafund landsliðsþjálfarans og í kjölfar samtals við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins hef ég ákveðið að yfirgefa æfingabúðir landsliðsins,“ sagði Ronaldo.
„Þegar rétti tíminn kemur mun ég segja portúgölsku þjóðinni allan sannleikann um ástæðurnar sem leiddu til þessarar ákvörðunar. Ég hef alltaf gefið mig allan fyrir landsliðið.“
Hann lauk yfirlýsingunni á að óska liðsfélögum sínum góðs gengis.