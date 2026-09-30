Margir harmi slegnir eftir að rúmlega fimmtugur eigandi var skotinn til bana

Iliyan Filipov, eigandi búlgarska úrvalsdeildarfélagsins Botev Plovdiv, hefur verið skotinn til bana. Hann var 53 ára gamall.
Filipov var skotinn á heimili í Plovdiv um klukkan eitt að nóttu og var úrskurðaður látinn á vettvangi. Rannsókn er hafin.
Filipov var meirihlutaeigandi Botev Plovdiv og lék stórt hlutverk í að bjarga félaginu úr fjárhagserfiðleikum sumarið 2025. Hann kom einnig að endurbyggingu heimavallar félagsins.
Botev Plovdiv sendi frá sér yfirlýsingu vegna andlátsins og sagði Filipov verða hluta af sögu félagsins um ókomna tíð.