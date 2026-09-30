Látinn rétt rúmlega þrítugur - Hafði átt í vandræðum í lífinu

Courtney Meppen-Walter, fyrrverandi leikmaður unglingaliða Manchester City og fyrirliði U18 ára landsliðs Englands, er látinn, 32 ára að aldri.
Fyrrverandi félag hans Bury greindi frá andlátinu og sendi fjölskyldu og vinum hans samúðarkveðjur. Ekki hafa verið gefnar út upplýsingar um dánarorsök.
Meppen-Walter lék á sínum ferli meðal annars með Carlisle, Stockport, Chorley, Telford United, Nantwich Town, Guiseley og Bury.
Nantwich Town minntist hans sem stórs persónuleika með mikið hjarta og sagði hann hafa haft mikil áhrif á liðsfélaga og stuðningsmenn félagsins.
Ferill Meppen-Walter einkenndist þó einnig af erfiðum köflum. Árið 2013 var hann dæmdur í 16 mánaða fangelsi eftir umferðarslys árið áður þar sem systkinin Kulwant Singh og Ravel Kaur létust. Hann hafði ekið of hratt þegar slysið varð.
Hann kom aftur fyrir dóm árið 2019 vegna ölvunaraksturs og var þá sviptur ökuréttindum í 22 mánuði, auk samfélagsþjónustu og annarra viðurlaga.
Fyrrverandi félög hans hafa undanfarna daga sent fjölskyldu hans og vinum hlýjar kveðjur.