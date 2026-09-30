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KSÍ harmar mistökin og biður stúlkurnar afsökunar

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 30. september 2026 12:00
Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ

Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, harmar það að farið hafi verið með ranga verðlaunapeninga í Vesturbæinn í gær í kjölfar úrslitaleiks KR og HK í B-liðum 3. flokks kvenna.

Á verðlaunapeningum sem stúlkurnar fengu í gær stóð „Íslandsmót 2026 3. flokkur karla B-lið.“ Magnús Haukur Harðarson, þjálfari hjá HK, vakti athygli á málinu á samfélagsmiðlum í gær og vakti það nokkra reiði. 

Þetta kemur í kjölfar þess að KSÍ gleymdi að afhenda 2. flokki kvenna hjá FH bikar fyrir að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn á dögunum. KSÍ harmaði sömuleiðis það atvik og afhenti bikarinn nokkrum dögum síðar.

Í samtali við Vísi segir Eysteinn að réttum verðlaunapeningum verði komið á liðin í dag. Segir hann að KSÍ muni yfirfara verkferla á tímum sem þessum þegar margar verðlaunaafhendingar eiga sér stað. 

Kom hann þá á framfæri afsökunarbeiðni fyrir hönd KSÍ til félaganna og leikmanna sem áttu í hlut í gær.

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