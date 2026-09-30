KSÍ harmar mistökin og biður stúlkurnar afsökunar

Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, harmar það að farið hafi verið með ranga verðlaunapeninga í Vesturbæinn í gær í kjölfar úrslitaleiks KR og HK í B-liðum 3. flokks kvenna.
Á verðlaunapeningum sem stúlkurnar fengu í gær stóð „Íslandsmót 2026 3. flokkur karla B-lið.“ Magnús Haukur Harðarson, þjálfari hjá HK, vakti athygli á málinu á samfélagsmiðlum í gær og vakti það nokkra reiði.
Þetta kemur í kjölfar þess að KSÍ gleymdi að afhenda 2. flokki kvenna hjá FH bikar fyrir að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn á dögunum. KSÍ harmaði sömuleiðis það atvik og afhenti bikarinn nokkrum dögum síðar.
Í samtali við Vísi segir Eysteinn að réttum verðlaunapeningum verði komið á liðin í dag. Segir hann að KSÍ muni yfirfara verkferla á tímum sem þessum þegar margar verðlaunaafhendingar eiga sér stað.
Kom hann þá á framfæri afsökunarbeiðni fyrir hönd KSÍ til félaganna og leikmanna sem áttu í hlut í gær.