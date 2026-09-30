Kaupa stórt knattspyrnufélag á rúmar 100 krónur - Verið í tómu tjóni síðustu ár

Franska stórveldið Bordeaux hefur verið selt bandaríska fjárfestingarfélaginu Park Bench fyrir táknræna upphæð, aðeins eina evru.
Park Bench tekur hins vegar yfir skuldir Bordeaux sem nema um 18 milljónum evra. Gerard Lopez hverfur þar með frá félaginu eftir fimm ára eignarhald þar sem Bordeaux hefur fallið úr efstu deild Frakklands alla leið niður í þá sjöttu efstu.
Bordeaux varð síðast Frakklandsmeistari árið 2009 en hefur glímt við gríðarleg fjárhagsvandræði síðustu ár. Félagið hefur tvívegis farið í greiðslustöðvun frá árinu 2021 og var í sumar fellt niður í sjöttu deild vegna fjárhagsstöðunnar.
Park Bench er í eigu Bandaríkjamannsins Evan Sofer og Bretans James Bord. Félagið á einnig hlut í spænska félaginu Cordoba og er meirihlutaeigandi Dunfermline Athletic í Skotlandi.
Kaupin og fjárhagsáætlun Bordeaux þurfa nú samþykki franskra knattspyrnuyfirvalda. Þá þarf dómstóll að samþykkja björgunaráætlun félagsins svo það komist hjá gjaldþroti.