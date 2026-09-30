Hvetur leikmenn City til að henda verðlaunapeningum sínum í ruslið

Roy Keane, fyrrum fyrirliði Manchester United, segir leikmenn Manchester City eiga að henda öllum verðlaunapeningum sínum í ruslið eftir að félagið var fundið sekt um alvarleg brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Enska úrvalsdeildin staðfesti í gær tíðindin sem David Ornstein greindi frá fyrir helgi, um að City hefði verið fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum deildarinnar vegna brota á fjárhagsreglum.
„Ef ég væri leikmaður og hefði náð þessum árangri og fengið allt þetta hrós, þá myndi ég hundrað prósent henda þessum verðlaunapeningum í ruslið,“ sagði Keane við ITV.
Keane segir enga leið að horfa fram hjá því sem gerðist þó leikmenn City hafi unnið titlana inni á vellinum.
„Þetta er svindl. Maður heyrir þessa vitleysu frá fyrrum leikmönnum um að þeir hafi unnið á vellinum. Það var verið að svindla.“
City ætlar að áfrýja niðurstöðunni en ekki hefur enn verið ákveðið hvaða refsingu félagið fær.