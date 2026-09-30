Heimir tekur af allan vafa

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, segir liðið munu mæta Ísrael öðru sinni í Þjóðadeildinni um næstu helgi þrátt fyrir áframhaldandi þrýsting um að sniðganga leikinn.
Írar unnu fyrri leik þjóðanna 3-0 í Ungverjalandi um síðustu helgi eftir að leikmenn liðsins kusu um hvort mæta ætti til leiks. Verulegur meirihluti kaus að spila en leikmenn tóku þó skýra afstöðu, tóku ekki í hendur leikmanna Ísrael og báru sorgarbönd.
„Knattspyrnusambandið hefur sagt að við spilum báða leikina. Það var ætlunin þegar við komum saman og er það enn,“ sagði Heimir.
Markvörðurinn Gavin Bazunu gaf ekki kost á sér í leikina tvo gegn Ísrael þar sem honum fannst rangt að taka þátt í þeim. Hann er kominn aftur til æfinga fyrir leik Írlands gegn Austurríki en verður ekki í hópnum í seinni leiknum gegn Ísrael.
Heimir segir liðið nú einbeita sér að fótboltanum og að ákvörðun um að spila seinni leikinn hafi þegar verið tekin.