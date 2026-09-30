Guardiola rýfur þögnina um brot City

Pep Guardiola hefur tjáð sig í fyrsta sinn eftir að Manchester City var fundið sekt um alvarleg brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Guardiola hætti sem knattspyrnustjóri City í sumar, nokkrum mánuðum áður en niðurstaða fékks í rannsókn deildarinnar, þar sem félagið var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum.
„Ég vil að allir stuðningsmenn Manchester City um allan heim viti að ég er hér og til staðar, nú meira en nokkru sinni fyrr,“ sagði Guardiola.
„Ég stend með og hef alltaf staðið með félaginu mínu, eigandanum, stjórnarformanninum, Ferran, leikmönnunum, starfsfólkinu, Enzo og ykkur, okkar einstöku stuðningsmönnum.
Við komumst í gegnum þetta saman,“ sagði hann enn fremur.
Ekki er enn vitað hversu þunga refsingu City fær, en hún gæti orðið ansi þung.