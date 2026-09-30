Goðsagnir sæmdar gullmerki

Stjórn KSÍ ákvað á fundi sínum fyrr á árinu að afhenda Ólafi Davíð Jóhannessyni og Pétri Péturssyni gullmerki KSÍ og var þeim afhent merkið í hálfleik á leik Íslands og Eistlands á laugardag.
Ólafur Davíð Jóhannesson
Ólafur Jó hefur um áratugaskeið verið áberandi í íslenskri knattspyrnu, bæði sem leikmaður og ekki síst sem þjálfari. Hann hefur stýrt félagsliðum og íslenska landsliðinu og er einn sigursælasti þjálfari Íslands. Hann hefur látið verulega að sér kveða í þróun og uppbyggingu íslensks fótbolta. Óli Jó er þekktur fyrir leiðtogahæfni, fagmennsku og öflugt framlag sitt til íslenskrar knattspyrnu.
Pétur Pétursson
Pétur Pétursson á að baki glæsilegan feril sem leikmaður og þjálfari. Hann var einn fremsti framherji Íslands á sínum tíma og hefur á löngum ferli lagt mikið af mörkum til íslenskrar knattspyrnu.
Sem þjálfari kvennaliðs Vals varð Pétur margfaldur Íslandsmeistari og hefur jafnframt barist ötullega fyrir uppbyggingu og eflingu kvennafótboltans á Íslandi.
Pétur nýtur mikillar virðingar fyrir þekkingu sína, metnað og framlag sitt til íslenskrar knattspyrnu, bæði innan vallar og utan.