Fyrrum leikmaður City leggur til þunga refsingu - Vill sjá þessa refsingu sem bítur þá í mörg ár

Danny Mills, fyrrverandi leikmaður Manchester City, telur að félagið eigi að fá afar þunga refsingu vegna brota á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar.
City hefur verið fundið sekt um 114 brot samkvæmt niðurstöðu óháðrar nefndar, en félagið heldur fram sakleysi sínu og hyggst áfrýja. Endanleg refsing hefur ekki verið ákveðin.
Mills, sem lék 53 leiki fyrir City á árunum 2004 til 2009, vill að félagið fái stigafrádrátt næstu níu tímabil, eitt fyrir hvert ár sem brotin ná yfir.
„Ef þeir svindluðu í níu ár, þá myndi ég gefa þeim 20 stiga frádrátt næstu níu tímabil,“ sagði Mills við talkSPORT.
Slík refsing myndi þýða að City tapaði samtals 180 stigum á tímabilinu og gæti gert félaginu nær ómögulegt að berjast um Englandsmeistaratitilinn.
Mills telur að einfalt fall niður um deild væri ekki endilega sanngjörn lausn.
„City myndi líklega fara beint upp aftur og þá væri í raun bara eitt sjálfkrafa sæti eftir fyrir hin liðin.“
Hann viðurkennir þó að ekkert refsikerfi verði fullkomlega sanngjarnt þar sem málið nær svo langt aftur í tímann og mörg félög telja sig hafa orðið fyrir tjóni.