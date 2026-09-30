Fullyrt að City hafi vitað af dómnum áður en félagið eyddi 72 milljörðum

Manchester City var samkvæmt ESPN búið að fá upplýsingar um niðurstöðu málsins gegn félaginu áður en það eyddi yfir 450 milljónum punda í leikmannakaup í sumar.
City hefur verið fundið sekt um umfangsmikil brot á fjárhagsreglum en félagið neitar sök og hyggst áfrýja niðurstöðunni.
Samkvæmt The Sun hafði City þegar samið við Nottingham Forest um kaup á Elliot Anderson fyrir 116 milljónir punda þegar félagið fékk að vita af niðurstöðunni. Anderson gekk síðar formlega til liðs við City.
Eftir að félagið hafði verið upplýst um úrskurðinn hélt það áfram að eyða stórum upphæðum.
Ayyoub Bouaddi, 18 ára miðjumaður, kom til félagsins fyrir 81,4 milljónir punda og skömmu síðar var Enzo Fernandez keyptur fyrir félagsmet, 125 milljónir punda.
City keypti alls sjö leikmenn fyrir meira en 450 milljónir punda fyrir tímabilið 2026/27.
Félagið hefur farið vel af stað og unnið fyrstu fimm deildarleiki sína, en framtíð þess í úrvalsdeildinni er nú óviss.
Meðal mögulegra refsinga hefur verið rætt um stóran stigafrádrátt, fall úr deild eða sviptingu titla. City segir hins vegar að málið sé langt frá því að vera lokið.